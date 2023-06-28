شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفى حكما لمباراة الأهلي والبنك فى الدوري غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم محمد الحنفى لإدارة مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الأسبوع الـ32 بالدورى غدا، بينما يدير أمين عمر مباراة الإسماعيلي وأسوان.

ومن المقرر أن يلاقى فريق البنك الأهلى نظيره الأهلى ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها غدا الخميس الموافق 29 من الشهر الجارى، وتقام على استاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وكان فريق البنك الأهلى تأهل إلى دور الثمانية من عمر بطولة كأس مصر عقب الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء 8/7 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات و التعادل فى 11 مباراة والهزيمة في 12 مباراة.