موعد مباراة الأهلي والبنك.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستعد الأهلى لمواجهة البنك الاهلى فى التاسعة والنصف مساء غد الخميس، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 65 نقطة، حصدها من 25 مباراة، ويأتي البنك الأهلي في المركز الـ11 برصيد 35 نقطة، جمعها من 31 مباراة.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام البنك

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - حمدي فتحي.

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في خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود كهربا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والبنك الأهلى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.