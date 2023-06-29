شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمباراة البنك ونصائح خاصة من كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، الأربعاء، تدريباته استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقرر لها مساء غد، حيث خاض الفريق مرانه على ملعب التتش.

وبدأ الأهلي مرانه بمحاضرة من مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، تحدث فيها عن ضرورة التركيز في مباراة البنك والعمل على حصد نقاطها الثلاثة دون ترك أي فرصة للمنافس.

على صعيد متصل، استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الدفع بمحمد شريف مهاجم الفريق لقيادة خط هجوم المارد الأحمر فى مباراة البنك الأهلى بالدورى بعدما جلس اللاعب على دكة البدلاء فى مباراة منتخب السويس الأخيرة بكأس مصر، وشارك محمود كهربا أساسياً منذ بداية اللقاء.

ويرغب كولر فى استغلال قدرات محمد شريف لهز شباك البنك الأهلى، بعدما سجل اللاعب هدف فوز الأهلى على البنك فى مباراة الفريقين بالدور الاول للدورى.

ويرغب الجهاز الفنى للأهلى التركيز فى بطولة الدورى التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلى للوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويحتاج النادى الأهلى، والذى يحتل فى الوقت الحالى المركز الأول في جدول المسابقة برصيد 65 نقطة، بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، إلى الفوز في 4 مواجهات فقط من أصل 9 مباريات متبقية له في الدوري، من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة.

وتفصل 12 نقطة فقط، النادي الأهلي عن التتويج بدرع الدوري الذى غاب عن القلعة الحمراء خلال آخر موسمين، يمكن للأهلي حصدها من خلال الفوز في 4 مباريات فقط.