بيراميدز يقسو على سموحة بخماسية مقابل هدفين ويعود لصدارة الدورى

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القاهرة - سامية سيد - نجح فريق بيراميدز في تحقيق فوز كبير على سموحة 5 / 2 في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الدفاع الجوى، ضمن فعاليات الجولة الـ32 للدورى فى لقاء مثير، استطاع فيه الفريق السماوى من تحويل خسارته بهدفين إلى الفوز بخماسية مقابل هدفين.

تقدم أحمد حكم لسموحة في الدقيقة 28، وأضاف زميله صديق أيبولا الهدف الثانى في الدقيقة 30، وفى الدقيقة 34 أحرز الجنوب أفريقى فخر لاكاى الهدف الأول لبيراميدز، وفى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع نجح إسلام عيسى صانع ألعاب الفريق فى إدراك هدف التعادل لفريقه لتصبح النتيجة التعادل بهدفين لمثليهما.

وفى الشوط الثانى استحوذ لاعبو بيراميدز على مجريات المباراة تماما، وفى الدقيقة 54 أحرز إبراهيما توريه الهدف الثالث للفريق السماوى، ثم أضاف زميله مصطفى فتحى الهدف الرابع بعدها بثلاث دقائق، واختتم فخر لاكاى مهرجان الأهداف في الدقيقة 78.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز إلى 67 ويعود لصدارة الدورى، بينما تجمد رصيد سموحة عند 36 نقطة وما زال في المركز العاشر بجدول الدورى.

بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - كريم حافظ - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - محمود أوكا - هشام محمد - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.