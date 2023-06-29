شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 28 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 28 / 6 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها فوز المصرى على فيوتشر بهدفين نظيفين بالدورى، وفوز المنتخب الأوليمبى على مالى بهدف، وأخيرا فوز بيراميدز على سموحة بخماسية مقابل هدفين بالدورى والعودة لصدارة الدورى.

بيراميدز يقسو على سموحة بخماسية مقابل هدفين ويعود لصدارة الدورى

نجح فريق بيراميدز في تحقيق فوز كبير على سموحة 5 / 2 في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الدفاع الجوى، ضمن فعاليات الجولة الـ32 للدورى فى لقاء مثير، استطاع فيه الفريق السماوى من تحويل خسارته بهدفين إلى الفوز بخماسية مقابل هدفين.

المصري يكرر فوزه على فيوتشر ويقفز 3 مراكز في جدول الدوري

كرر فريق المصري فوزه على فيوتشر الذي تحقق منذ أيام في كأس الرابطة ، وفاز عليه مرة ثانية مساء اليوم، الأربعاء، بثنائية نظيفة خلال المباراة التى أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

المنتخب الأولمبي يهزم مالي بهدف نظيف ويحافظ على فرص التأهل بأمم أفريقيا

حقق المنتخب الأولمبي فوزاً هاماً على نظيره المالي بهدف نظيف في الجولة الثانية من مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقامة حالياً في المغرب، والتي تؤهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

محمد الحنفى حكما لمباراة الأهلي والبنك فى الدوري غدا

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم محمد الحنفى لإدارة مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الأسبوع الـ32 بالدورى غدا، بينما يدير أمين عمر مباراة الإسماعيلي وأسوان.

إخطار رسمي يُهدد بمنع الإسماعيلي من القيد 3 فترات يواجه النادي الإسماعيلي شبح إيقاف القيد الدولي 3 فترات متتالية للنادي لحين الالتزام بسداد 700 ألف دولار، شاملة الفوائد للمدافع التونسي نور الزمان الزموري تعويضًا للاعب لعدم استلام مستحقاته المالية. نشر نجما النادى الأهلى محمود كهربا ومحمد مجدى أفشة عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعى صور لهما بجلابية العيد عقب ذبح الأضحية.

ميار شريف تخسر فى ثمن النهائى وتودع بطولة باد هومبورج للتنس

ودعت ميار شريف، بطلة التنس المصرية المصنفة رقم 31 عالميا منافسات بطولة باد هومبورج للتنس بعدما خسرت في الدور ثمن النهائي، من الإيطالية لوسيا برونزيتي بمجموعتين لمجموعة جاءت نتائجهم (6-1 , 6-7 , 3-6) بعد مباراة استمرت 3 ساعات.