بهدف دون رد .. مصر تهزم مالى في كأس الأمم الإفريقية

الشارقة - اميمة ياسر - فاز منتخب مصر الأولمبى على منتخب مالى في المباراة التي جمعت بينهما ضمن فعاليات الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية المقامة بالمغرب بهدف دون رد.

سجل الهدف الوحيد للمنتخب الوطني اللاعب إبراهيم عادل في الدقيقة التاسعة مع بداية اللقاء.

جاءت المباراة صعبة بين الفريقين وخرج لاعب المنتخب محمد شحاتة مصابا ودفع ميكالي المدير الفني باللاعب مصطفي سعد ميسي لزيادة الفاعلية الهجومية لتنتهي المباراة بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

بدأ منتخب مصر اللقاء بالتشكيل كالتالي:

حمزة علاء لحراسة المرمى.

خط الدفاع: حاتم محمد وأحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد طارق.

خط الوسط: محمد شحاتة وأحمد كوكا وأحمد قطة.

خط الهجوم: محمود صابر وإبراهيم عادل وأسامة فيصل.