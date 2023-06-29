محمد الحنفي حكماً لمباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت لجنة الحكام الرئيسية بإتحاد الكرة النقاب عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة المواجهة المرتقبة بين فريقي الأهلي والبنك الأهلي والتي تجمعهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدير مباراة الأهلي والبنك الأهلي تحكيمياً محمد الحنفي حكماً للساحة ويعاونه ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال ومحمد فاروق كمساعدين وجلال أحمد الحكم الرابع.

كما يضم طاقم التحكيم كلا من سيد شعبان وشهاب راشد على تقنية الفار.

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي

على جانب آخر إختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق البنك الأهلي في الدوري الممتاز غداً.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فنية بالفيديو لمدة نصف ساعة قبل انطلاق المران الجماعي وذلك لشرح بعض النقاط الفنية بالفريق المنافس.

وقاد اندرياس أندويا، مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز ومحمود حمدي إخصائيي التأهيل، اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة مع بداية التدريبات الجماعية .

وادى رباعي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة مكثفة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وقاد مارسيل كولر، المدير الفني، تدريبات على الكرات العرضية والضربات الثابتة وبعض الجمل الفنية لتنفيذها مع اللاعبين.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون وحرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمواجهة فريق البنك الأهلي في التاسعة والنصف مساء غد الخميس على استاد القاهرة وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز.

عبد الواحد: مباراة الأهلي تحسم موقفنا من البقاء في الدوري

على الجانب الآخر أكد محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق البنك الأهلي أن فريقه يدخل مباراة الأهلي المرتقبة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال محمد عبد الواحد لـ “الخليج 365” : “ مباراة الأهلي هي مباراة حسم البقاء بالنسبة لنا خاصة بعد خسارة غزل المحلة لمباراته مساء أمس أمام الزمالك ”.

وتابع: “ نحن جاهزون لمباراة الأهلي ونامل تحقيق نتيجة ايجابية خاصة وأن جميع اللاعبين في مصر يحبون المشاركة في مباريات الأهلي والزمالك ”.

وأضاف عبد الواحد: “ ستكون مباراة صعبة أمام الأهلي الذي لم يتلق أي خسارة في الدوري وهو الأقرب للتتويج باللقب ”.