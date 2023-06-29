إبراهيم عادل: نستحق الفوز على مالي ونعد الجماهير بالأفضل

ياسر رشاد - القاهرة - توج إبراهيم عادل نجم المنتخب الأولمبي بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر ومالي ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس أمم افريقيا تحت 23 عاماً.

وسجل إبراهيم عادل هدف المنتخب الألومبي الوحيد في المباراة التي انتهت بهدف دون رد ليتصدر الفراعنة ترتيب المجموعة بعد التعادل السلبي في الجولة الأولى امام النيجر.

إبراهيم عادل

إبراهيم عادل: الفوز على مالي مجرد بداية

أكد ابراهيم عادل نجم المنتخب الأوليمبي ورجل مباراة مصر ومالى وصاحب هدف الفوز للفراعنة أن عبور مالى يمثل عنق زجاجة وهو مجرد بداية للحفاظ الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة الجارية فى المغرب والنؤهلة للأولمبياد باريس 2024 .

وتابع ابراهيم عادل الحائز على جائزة رجل المباراة للمرة الثانية على التوالى بعدما فاز بها فى لقاء النيجر السابق : نهدى الفوز للجمهور المصري العظيم وتتعهد على مواصلة المسيرة بنفس القوة والحماس ، هدفنا التحليق بعيدا فى البطولة ، مازال أمامنا الكثير .. لدي ثقة كبيرة فى زملائي ومازال لدينا الكثير، نتمنى أن يخرج للنور فى المباريات القادمة.

الفوز على مالى كان مستحقا رغم انه منافس قوى وكبير ، لكن الحظ كان حليفنا ونجحنا فى تحقيق الهدف لاقتناص نقاط الثقة ، والآن نتطلع للتركيز أكثر من ذلك وتقديم كل ما لدينا لتحقيق حلم الأولمبياد والاحتفاظ بزعامة أفريقيا ولكننا نتعامل مع كل مباراة على حدة .. أهنئ واشكر زملائي والقادم أفضل بإذن الله .

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو .. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر ..ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .. وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب ، والخاسران على المركز الثالث.

ميكالي يعلق على فوز منتخب مصر امام مالي

من جانبه أعرب البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى عن ارتياحه للفوز على مالى بهدف نظيف اليوم باستاد ابن بطوطة فى الجولة الثانية من المجموعة الثانية فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة للأولمبياد.

وقال ميكالى: المباراة كانت صعبة جدا ، ونحن كنا الأفضل شكلا ومضمونا ، ونجحنا فى فرض سيطرتنا على المنافس من الدقيقة الأولى، ونحن كنا متخيليين هذا السيناريو ، الفوز بالنسبة لنا كان ضروري فى مسيرتنا نحو تحقيق أهدافنا ، النقاط الثلاثة غالية لأننا حصلنا عليها من الفريق المتصدر، الآن الوضع تبدل وأصبحنا فى الصدارة وهذا هو المكان الذى يجب أن يكون فيه احفاد الفراعنة .