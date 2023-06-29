توريه أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وسموحة

ياسر رشاد - القاهرة - اختير الدولي البوركيني بلاتي توريه لاعب وسط فريق نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة سموحة بالدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز بنتيجة ٥-٢ على سموحة في اللقاء الذي جرى بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٣٢ من بطولة الدوري.

وقدم اللاعب مباراة رائعة وقاد بيراميدز لتحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط التي رفعت رصيد الفريق إلى ٦٧ نقطة في قمة ترتيب جدول الدوري.

لفتة رائعة من بيراميدز على هامش مباراة سموحة

وكان فريق نادي بيراميدز قد قدم قميصاً تذكارياً للنجم مؤمن زكريا مدرب فريق نادي سموحة قبل مباراة الفريقين في الدوري الممتاز.

وقبيل انطلاق المباراة قدم لاعبو بيراميدز وجهازهم الفني قميصا تذكاريا لمؤمن زكريا يحمل اسمه تقديرا له.

وتمنى لاعبو بيراميدز كامل الشفاء للنجم مؤمن زكريا وأن يمر من الأزمة الصحية سريعا.

ونجح بيراميدز في حسم بطاقة التأهل للمشاركة في دوي ابطال افريقيا للمرة الاولى في تاريخه.

بيراميدز يكثف مفاوضاته لضم طارق حامد

على جانب آخر دخل طارق حامد، لاعب اتحاد جدة السعودي ومنتخب مصر، دائرة اهتمامات نادي بيراميدز تمهيدًا للتعاقد معه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الإعلامي محمد فاروق، عبر برنامج" البريمو"، على قناة "تن": "نادي بيراميدز رصد مبلغًا يقترب من 15 مليون جنيه كراتب سنوي للتعاقد مع طارق حامد لتعزيز صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأوضح، أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، أبدى ترحيبه بالتعاقد مع طارق حامد لتدعيم صفوف السماوي في الموسم المقبل، خصوصًا أن الفريق بات قريبًا من حسم المقعد الثاني، والمشاركة، للمرة الأولى، في تاريخه بدوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.

و قرر نادي اتحاد جدة السعودي الاستغناء عن النجم الدولي المصري طارق حامد بعد نهاية موسم 2022-2023، وفي ظل اقترابه من الإعلان الرسمي عن صفقة عالمية في فترة الانتقالات الصيفية.

وارتبط طارق حامد بالرحيل عن صفوف اتحاد جدة بعد تعاقد النادي السعودي مع نجولو كانتي.

وكشفت تقارير صحفية سعودية عن أن اتحاد جدة حسم مصير النجم المصري ولاعب خط الوسط طارق حامد.