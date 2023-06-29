رسمياً.. آرسنال يعلن التعاقد مع كاي هافيرتز

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي آرسنال الإنجليزي رسمياً مساء اليوم تعاقده مع الدولي الألماني كاي هافيرتز قادماً من فريق تشيلسي.

وأكد آرسنال أن هافيرتز إنضم لصفوفه بعقد طويل الأمد دون الكشف عن تفاصيل هذا التعاقد أو مدته.

من جانبه أعرب هافيرتز عن سعادته الكبيرة بالإنضمام لصفوف آرسنال قائلاً: “ الإنضمام لهذا النادي الرائع ”.

وأضاف: “ سعيد لكوني جزء من عائلة آرسنال الذي يمتلك تاريخاً كبيراً وأعتقد أنه يمكننا تحقيق الكثير من الأشياء سوياً ”.

بينما علق ميكيل أرتيتا المدير الفني للجانرز قائلاً: “ هافيرتز لاعب من طراز عالمي يمتلك رءية رايعة هو لاعب ذكي ”.

وأكمل: “ سيضيف الكثير من القوة لوسط ملعبنا كما سيوفر تنوعاً كبيراً في تشكيلة فريقنا ”.

آرسنال يكثف مفاوضاته لضم ديكلان رايس

يبحث آرسنال عن التعاقد مع لاعب وسط وست هام يونايتد ديكلان رايس، بعدما طلب ميكيل أرتيتا، المدير الفني للجانرز الإدارة بضرورة تدعيمه الفريق بصفقات قوية من أجل تحقيق حلم الجماهير بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وكان آرسنال قد خسر لقب البريميرليج لحساب مانشستر سيتي، حيث نجح الأخير في الحصول على البطولة في آخر 5 جولات من المسابقة.

تفاصيل عرض آرسنال لضم ديكلان رايس

أوضحت شبكة "ذا أثليتك" الإنجليزية، أن إدارة اَرسنال تقدمت بعرض كبير وضخم لوست هام، وذلك للفوز بسباق التعاقد مع لاعب الوسط ديكلان رايس خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وشددت "ذا أثليتك" على أن الجانرز قدم عرضًا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 5 مليون كمتغيرات للصفقة.

وأكدت أن إدارة آرسنال تبحث التعاقد مع رايس من أجل تدعيم الفريق، في ظل الصفقة الكبيرة التي تعاقد معها السيتزين بالأمس، حيث ضم كوفاسيتش من تشيلسي.

في نفس السياق، كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن ديكلان رايس يعد هدف أساسي للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت إلى بيب طالب الإدارة بالتعاقد مع لاعبين سوبر خلال الميركاتو الحالي، من أجل الاستمرار في المنافسة بقوة على الألقاب خلال الموسم المقبل.

وذكرت التقارير ن السيتزين عرض الحصول على رايس من وست هام مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، بجانب 10 مليون أخري كمتغيرات للسفقة، لكن إدارة الشواكيش الإنجليزية رفض العرض.