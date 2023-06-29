شكرا لقرائتكم خبر عن توريه رجل مباراة بيراميدز وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختير بلاتي توريه لاعب وسط فريق نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سموحة بالدوري الممتاز والتى انتهت لصالح الفريق السماوى 5 / 2، ضمن فعاليات الجولة الـ32 للدورى الممتاز.

وقدم اللاعب مباراة رائعة وقاد بيراميدز لتحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط التي رفعت رصيد الفريق إلى 67 نقطة في قمة ترتيب جدول الدوري.

تقدم أحمد حكم لسموحة في الدقيقة 28، وأضاف زميله صديق أيبولا الهدف الثانى في الدقيقة 30، وفى الدقيقة 34 أحرز الجنوب أفريقى فخر لاكاى الهدف الأول لبيراميدز، وفى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع نجح إسلام عيسى صانع ألعاب الفريق فى إدراك هدف التعادل لفريقه لتصبح النتيجة التعادل بهدفين لمثليهما.