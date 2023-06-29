شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: لاعبو المنتخب الأولمبي أبطال.. ولا أعرف سر تعطل الـVAR فى مبارياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البرازيلى ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، عن ارتياحه للفوز على مالى بهدف نظيف اليوم باستاد ابن بطوطة فى الجولة الثانية من المجموعة الثانية فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة للأولمبياد.

وقال ميكالى: "المباراة كانت صعبة جدا، ونحن كنا الأفضل شكلا ومضمونا، ونجحنا فى فرض سيطرتنا على المنافس من الدقيقة الأولى، ونحن كنا متخيلين هذا السيناريو، الفوز بالنسبة لنا كان ضروري فى مسيرتنا نحو تحقيق أهدافنا، النقاط الثلاثة غالية لأننا حصلنا عليها من الفريق المتصدر، الآن الوضع تبدل وأصبحنا فى الصدارة وهذا هو المكان الذى يجب أن يكون فيه أحفاد الفراعنة، لاعبونا كانوا أبطالا فوق العادة، وحققوا المطلوب منهم، ثقتي فيهم بلا حدود فى التحليق إلى أبعد نقطة فى البطولة".

وتابع ميكالى: "أود أن أتكلم بكل هدوء واحترام حول نقطة مهمة جدا، أنا أتابع كل المباريات، وهى تقام بتقنية الفيديو فار، ورغم ذلك عندما يحدث جدل فى مبارياتنا لا نجد الفار، هل هى صدفة أن يتعطل الفار فى مباراتي مصر السابقة أمام النيجر ثم مباراة اليوم .. كثيرون أكدوا لى أن ضربة جزاء سليمة كانت لنا فى لقاء النيجر، وضربتان فى مباراة مالى، أنا احترم وأقدر المنظومة التى تدير كرة القدم فى أفريقيا، وفى الوقت نفسه أنبه على هذه النقطة المهمة جدا حتى لا يؤثر ذلك سلبا على مجهودات فريق بالكامل، أتمنى من كل قلبي أن يتم تدارك هذا الأمر، نتمنى ونتطلع جميعا لرؤية كرة القدم فى أفضل صورها".

وأضاف ميكالى: "انتهينا فى مباراة مالى، وسنطوي الصفحة سريعا، نركز فى المباراة المقبلة، ما زلنا فى حالة عمل، أهدافنا لم تتحقق، نحن فى حالة تركيز، أهنئ لاعبينا على مجهوداتهم ونبارك لإبراهيم عادل فوزه برجل المباراة للمرة الثانية على التوالى، أهنئ كل زملائه الأبطال فى المنتخب لدينا مواهب تستحق التقدير والتحية.. ما زال أمامنا الكثير.. مبروك لجمهور مصر نقاط الثقة، وتتعهد بمواصلة المسيرة بنفس الحماس والقوة".

وردا على سؤال حول إهدار الفرص أجاب ميكالى قائلا: "نعمل عليها ولدينا خط هجومي على أعلى مستوى للمثال أسامة فيصل وميسي وقطة وإبراهيم عادل وعماد ميهوب وأجويرو.. انتظروا منا الأفضل فى القادم".

وبعد المباراة هنأ محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب اللاعبين والجهاز الفني بالفوز والصدارة، وأشاد بالروح القتالية التى كان عليها اللاعبون.

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز الفني للمنتخب يضم كلا من: ميكالى المدير الفنى وتياجو المدرب العام، ووائل رياض المدرب ومحمود حرب مدير المنتخب وليونياردو مدرب الأحمال، وجوي بيدرو محلل الأداء ود. طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامى وخالد سرحان المترجم وعمرو سلمان الإداري، ود. صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي، ود. قاسم قدري أخصائي التأهيل ومحمد أحمد وأحمد شوقي للتدليك وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات.