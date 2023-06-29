شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الخميس 29 / 6 / 2023 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل، مساء اليوم الخميس، منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم بمباراتين بين الإسماعيلى وأسوان في السابعة مساء، والبنك الأهلى مع الأهلى في التاسعة والنصف مساء.

موعد مباراة الإسماعيلى وأسوان

يواجه فريق الإسماعيلى في السابعة مساء اليوم الخميس، فريق أسوان على استاد الإسماعيلية في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

يحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفا.

في المقابل يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة، من 31 مباراة حتى الآن، حيق فاز في 8 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 15 مباراة، سجل لاعبو تماسيح النيل 28 هدفا واستقبلت شباكهم 39 هدفا.

موعد مباراة الأهلى والبنك الأهلى

يلتقى الأهلى مع البنك الأهلى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

يحتاج النادى الأهلى والذى يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول المسابقة برصيد 65 نقطة، بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، إلى الفوز في 4 مواجهات فقط من أصل 9 مباريات متبقية له في الدوري، من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 11 مباراة و الهزيمة في 12 مباراة.