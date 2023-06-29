شكرا لقرائتكم خبر عن مكى يحفز لاعبى حرس الحدود استعدادا لمواجهتى الاتحاد والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حفز محمد مكى، المدير الفنى لفريق حرس الحدود، لاعبيه بمناقشة العروض التى تلقها النادى من وسطاء ووكلاء لاعبين، للسماح لهم بالرحيل نهاية هذا الموسم، بشرط أن يتجاوز الفريق محطتى الاتحاد السكندرى السبت المقبل فى الدورى، والمصرى البورسعيدى منتصف الأسبوع المقبل فى دور الـ16 لكأس مصر.

وهبط فريق حرس الحدود لدورى القسم الثانى رسمياً بعد الهزيمة من الأهلى الخميس الماضى فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر في الدوري المصري، ليتوقف رصيد الفريق عند 20 نقطة.

وبات الحرس أول الهابطين، حيث يتبقى له 3 مواجهات، وتشهد منطقة الهبوط في جدول ترتيب الدوري المصري منافسة شرسة، حيث يوجد ضمن هذا الصراع 8 أندية من المركز الحادى عشر وحتى المركز الثامن عشر والأخير.

وحال فوز حرس الحدود بالمواجهات الثلاثة المتبقية سيصل للنقطة 29 ويهبط للقسم الثاني بغض النظر عن نتائج الفرق المرشحة للهبوط.

ويقبع حرس الحدود في المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 20 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق 4 انتصارات وثمانية تعادلات وخسر 19 مرة وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكهم 41 هدفا.