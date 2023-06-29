فاركو يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة إنبى بالدورى

ويخوض فاركو مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن طارق العشري قائمة المباراة التي تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق الليلة.

يعكف طارق العشري المدير الفني لفاركو على علاج الهفوات الدفاعية التي يرتكبها لاعبو الفريق وتكلفهم خسارة المباريات في الدقائق الأخيرة مثلما حدث في مباراة الزمالك الأخيرة بكأس مصر حيث كان الفريق البرتقالى قريباً من إدراك التعادل قبل أن يتلقى هدفاً في الوقت القاتل ليودع على إثره البطولة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويسير طارق العشرى المدير الفنى لفاركو بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، خلفاً لإيهاب جلال الذى رحل بسبب سوء النتائج.

وقاد العشرى فاركو فى 19 مباراة حتى الآن حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 4 مباريات فقط وحصد 28 نقطة.

ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع الإسماعيلى قبل أن يودع كأس الرابطة أمام زعيم الثغر بركلات الترجيح ثم تعادل سلبياً مع أسوان بالدورى ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم حقق الفوز على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم خسر من الاهلى بثلاثية دون رد قبل أن ينتفض ويهزم غزل المحلة بثلاثية مقابل هدف ثم تعادل سلبياً مع فيوتشر وفاز على المصرية للاتصالات بهدف دون رد بالكأس ثم تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق ثم حقق الفوز على سموحة بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع سيراميكا ثم خسر من بيراميدز بالدوري وأخيراً من الزمالك بثلاثية مقابل هدف ليودع كأس مصر.