أوسوريو يطالب لاعبى الزمالك باستمرار انتفاضة الانتصارات أمام المقاولون

القاهرة - سامية سيد - طلب الكولومبى أوسوريو، المدير الفنى لفريق الزمالك، من لاعبيه التركيز واستمرار الانتفاضة بعد الفوز على غزل المحلة بثنائية بالدوري، حيث السعى لاحتلال المركز الثالث بالبطولة وكذلك المنافسة بقوة على كأس مصر.

ويبدأ غدا الجمعة الأبيض الاستعدادات الجادة لمواجهة المقاولون العرب في كأس مصر والمحدد لها 4 يوليو المقبل.

ومن جانبه تحدث عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك عن الفوز على غزل المحلة وعودة الانتصارات للأبيض وقال "أشكر اللاعبين على الأداء القوي والفوز الهام والفريق يتطور من مباراة للأخرى، في وقت يستمر أوسوريو في منح الفرصة لمعظم اللاعبين للمشاركة والفترة القادمة سيمنح فرصة أكبر في المباريات المقبلة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا بصورة كبيرة في الفترة الماضية".

واضاف عبد الواحد "نتطلع لمواصلة مسيرة الانتصارات في المباريات المتبقية بالدورى.. وسنبدأ الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقبلة في الكأس بداية من يوم الجمعة المقبلة، وهي مواجهة قوية نتطلع للفوز بها لمواصلة المنافسة على اللقب".