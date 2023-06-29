شباب اليد أمام السويد فى تحديد المراكز ببطولة العالم

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر لشباب كرة اليد فى ثانى مواجهات تحديد المراكز من التاسع إلى الثانى عشر نظيره السويد فى بطولة العالم المقامة فى اليونان مواليد 2002. ونجح منتخب شباب اليد فى تحقيق الفوز على نظيره البحرين بنتيجة 31/27 فى أول مواجهات تحديد المراكز.

وخسر منتخب شباب كرة اليد مواليد 2002 أمام أيسلندا بنتيجة 29/28 فى ثانى لقاءاته بالدور الثانى ببطولة العالم المقامة فى اليونان، ليصعد الأخير لدورالثمانية .

وخاض شباب اليد أول لقاءات الدور الثانى أمام صربيا وتلقى الخسارة بنتيجة 33/26، بعدما فاز على اليونان 30/36 فى ثالث مبارياته ببطولة العالم التى تقام فى اليونان متفوقا على أصحاب الأرض.

ونجح منتخب شباب اليد فى حصد العلامة الكاملة فى دور المجموعات بعد الفوز فى أول وثانى لقاءاته على كل من كوبا 28/45 والسعودية 34/42 على التوالى.

تقام هذه البطولة بتنظيم مشترك بين ألمانيا واليونان خلال الفترة من 19 يونيو الجارى وحتى 3 يوليو المقبل. ويضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطنى للشباب مواليد 2002 محمد الالفى المشرف على منتخبات الشباب والناشئين وصابر حسين المدير الفنى وعمرو خليفة المدرب العام ووليد عبد المقصود مدرب حراس المرمى، والمهندس محمد امام محلل الأداء الفنى ودكتور ماجد مدحت اخصائى العلاج الطبيعى والحفنى عبد المقصود مخطط أحمال وأحمد محمود الداعور معد بدنى.

وتضم قائمة أسماء اللاعبين: يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجى - اسلام راضى - ادم البشرى - هشام صلاح - مروان حاتم - عمر الفولى - عمر ناصر - أحمد سامح - مهاب سعيد - احمد حسام - محمد رفاعى - ياسين محمد عبد المنعم - محمد طارق - محمود عبد العزيز شلبى - عمر الشريف.