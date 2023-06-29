اتحاد الكرة يحسم تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب بعد إجازة العيد

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القاهرة - سامية سيد - يحسم اتحاد الكرة، فى اجتماعه المقبل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين، والتى اعتزم تكوينها فى الفترة المقبل، ومناقشة المعايير الخاصة بالمدربين وترشيح الأفضل منهم لتولى قيادة المنتخبات الوطنية فى تلك الفئات السنية.

ويدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة تشكيل لجنة فنية تضم مجموعة من خبراء كرة القدم للمشاركة فى خطة تطوير الكرة المصرية وتشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين في المرحلة المقبلة، حيث يفاضل اتحاد الكرة حاليا بين أكثر من اسم على أن يتم الإعلان عن تشكيل اللجنة الأسبوع المقبل.

ويفاضل مجلس إدارة اتحاد الكرة بين المدربين المشاركين فى الدبلومة الأفريقية للرخصة التدريبية A من أجل اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية مواليد 2005 و2007 و2008 و2009 من بينهم.

وقرر اتحاد الكرة مؤخرا تطبيق تصور مسابقات الناشئين لجميع المراحل السنية من خلال دورى المناطق ودورى القطاعات ودورى الجمهورية، بالإضافة إلى منتخبات المناطق، والموافقة على اعتماد المعايير الخاصة باختيار مدربي المنتخبات الوطنية تمهيدا لتشكيل منتخبات مواليد 2005 و2007 و2008 و2009، ودراسة تشكيل منتخب الظل من مواليد 2003 وما بعدها، للمشاركة في النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين، بالتنسيق مع روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول.