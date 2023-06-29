شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع ينهى استعداداته الليلة لمواجهة سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الجمعة على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

وعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على دراسة مباريات سيراميكا بالدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة، فى ظل صعوبة المباراة التى تأتى فى الأمتار الأخيرة لمسابقة الدوري، ويرغب الطلائع فى الظفر بالثلاث نقاط فى محاولة للهروب من مراكز القاع في جدول المسابقة.

وصحح عبد الحميد بسيونى، المدير الفني للطلائع، أخطاء لاعبيه التي ظهرت في مباراة البنك الاهلى التي خسرها الفريق بركلات الترجيح ليودع بطولة كأس مصر وذلك لعدم تكرارها في مباراة.

ويحرص الجهاز الفني لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على عقد عدة جلسات نفسية مع اللاعبين، لتحفيزهم على استكمال مسيرة الانتصارات في الدوري أمام سيراميكا.