شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات تاريخية فى عيد الأضحى.. مواجهة القمة بين الأهلى والزمالك الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبطت بعض المباريات بأيام الأعياد ما جعل عشاق كرة القدم أكثر سعادة، حيث تضيف مباريات كرة القدم جمالا وإثارة لأيام العيد، خاصة حال تحقيق الانتصارات والتتويج بالألقاب.

وهناك العديد من المباريات التى أقيمت فى الأعياد وحرمت اللاعبين من الاحتفال مع أسرهم بسبب الارتباط الرسمية سواء على مستوى المنتخب الوطنى أو على مستوى الأندية، ولكنها لم تنس من ذاكرة جماهير الكرة المصرية.

ونستعرض أبرز هذه المباريات..

قمتان فى عيد الأضحى

نجح الزمالك فى الفوز على الأهلى بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت فى شهر يونيو من العام 1991 فى عيد الأضحى المبارك ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، حيث أحرز هدفى الفريق الأبيض أيمن يونس ومصطفى إبراهيم.

كما فاز الأهلى على الزمالك فى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت فى شهر ديسمبر من العام 2006 تزامنًا من عيد الأضحى المبارك، حيث أحرز هدفى المارد الأحمر أمادوا فلافيو وهدف الزمالك أسامة حسن فى قمة أقيمت ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم.

هزيمة غانا

تلقى المنتخب الوطنى فى أيام عيد الأضحى المبارك من عام 2013 هزيمة ساحقة أمام منتخب غانا بنتيجة 6/1 فى المباراة التى جمعتهما فى العاصمة الغانية كوماسى فى ذهاب الجولة الفاصلة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2014 التى أقيمت فى البرازيل، وهى الهزيمة التى قضت على حلم المصريين فى التأهل للمونديال العالمى، وذلك رغم الفوز فى لقاء الإياب بالقاهرة بهدفين مقابل هدف.