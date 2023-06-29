شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى كأس مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الكولومبى أوسوريو، لمواجهة المقاولون العرب بكأس مصر، بعدما أغلق صفحة مباراة غزل المحلة التي أقيمت مساء الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري وفاز بها الفارس الابيض بهدفين دون رد.

وكان الزمالك قد تأهل لدور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على بروكسي بنتيجة 3-2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32.

وتخطى الزمالك عقبة فاركو بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الـ 16 لكأس مصر ليضرب موعداً مع المقاولون العرب.

ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة ومعالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

ويأمل الزمالك في التتويج بلقب بطولة الكأس بالموسم الحالي وتعويض خسارة اللقب الموسم الماضي بعد الخروج أمام بيراميدز من نصف النهائي.

الأهلي هو بطل النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، بعدما فاز في المباراة النهائية على حساب بيراميدز، بهدفين لهدف.