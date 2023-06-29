شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة الأهلى والبنك اليوم الخميس بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع البنك الأهلى باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى، ونلقى الضوء فى التقرير التالى على أهم المعلومات عن المباراة.

ترتيب الأهلى فى جدول الدورى

يتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 65 نقطة، ومازالت لديه 6 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 25 مباراة حقق الفوز فى 20 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ48 هدفا ، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

ترتيب البنك الاهلى فى الدوري

ويحتل البنك الأهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبيه 34 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.

نتيجة آخر ظهور للأهلى فى الدوري

حقق الأهلى فوزاً على حرس الحدود بثلاثية دون رد في آخر ظهور بالدوري.

نتيجة آخر ظهور للبنك الاهلى فى الدوري

فيما تعادل البنك الأهلى مع الاتحاد السكندري سلبياً في آخر ظهور.

يحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة. ويحتاج النادي الأهلي للفوز في 4 مواجهات فقط من أصل 9 مباريات متبقية له في الدوري، من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة. وتفصل 12 نقطة فقط، النادي الأهلي عن التتويج بدرع الدوري الذي غاب عن القلعة الحمراء خلال آخر موسمين، يمكن للأهلي حصدها من خلال الفوز في 4 مباريات فقط حال فوزه على البنك الاهلى وفيوتشر والاتحاد السكندري والاسماعيلى.

4 مباريات تفصل الأهلى عن التتويج بالدوري

أرقام كولر مع الاهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 48 مباراة، حقق الفوز فى 36 لقاءً، وتعادل فى 8 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 89 هدفاً وتلقت شباكهم 28، وخرج بشباك نظيفة فى 31 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين، وكأس مصر مرة ودوري الابطال الافريقى مرة.

ولم يعرف البنك الأهلي طعم الهزيمة في الدوري منذ 8 مباريات بعد هزيمته أمام الزمالك بنتيجة 1-0 يوم 9 أبريل الماضي ، ويعتمد البنك الأهلي على خبرات نجومه وخاصة الحارس محمد أبوجبل والمهاجم باسم مرسي وكريم بامبو ومحمد هلال. القناة الناقلة لمباراة الأهلى والبنك الأهلى القناة الناقلة لمباراة الأهلى والبنك الأهلى وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. التأسيس والألقاب التأسيس والألقاب تأسس النادي الأهلي عام 1907 وشارك في كل مواسم الدوري منذ بدايته عام 1948 فيما تأسس البنك الأهلى فى أغسطس 1951 بينما يشارك البنك الأهلى في الدوري للمرة الثالثة في تاريخه. توج النادي الأهلي بدرع الدوري 42 مرة بينما أفضل انجازات البنك فى الدوري حصد المركز السابع بثانى مواسمه في الدوري. 6 مواجهات جمعت الأهلى مع البنك الأهلى 6 مواجهات جمعت الأهلى مع البنك الأهلى التقى الفريقان فى 6 لقاءات، فاز الأهلى مرتين فيما تعادل الفريقين في 4 لقاءات ، سجل الاهلى 4 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

البنك الأهلى لايعرف الهزيمة منذ 8 مباريات