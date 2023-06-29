شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يخطف لقب "ملك التعادلات" فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل قطار الدورى المصرى مرحلة المحطات الأخيرة، حيث يتبقى فقط 4 جولات قبل انتهاء المسابقة، وبدأت تتكشف معالم جدول المسابقة، حيث استحوذ المقاولون العرب على لقب أكثر فرق الدورى تعادلاً فى المسابقة المحلية برصيد 16 مباراة. وجاء ترتيب أندية الدوري من الأكثر إلى الأقل تعادلاً كالتالي: المقاولون العرب: 16 مباراة سيراميكا: 15 مباراة الداخلية: 14 مباراة فاركو: 14 مباراة المصري: 14 مباراة الإٍسماعيلي: 12 مباراة فيوتشر: 12 مباراة سموحة: 12 مباراة طلائع الجيش: 11 مباراة البنك الأهلي: 11 مباراة الزمالك: 8 مباريات أسوان: 8 مباريات غزل المحلة: 8 مباريات حرس الحدود: 8 مباريات بيراميدز: 7 مباريات إنبي: 6 مباريات الاتحاد السكندري: 5 مباريات الأهلى: 5 مباريات

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز