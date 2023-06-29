شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقوس نجوم الرياضات المختلفة فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادة لا تختلف الطقوس الخاصة لنجوم الرياضات المختلفة كثيرا عن باقى الشعب المصرى فى عيد الأضحى، وذلك سواء بزيارة الأقارب، أو السهر مع الأصدقاء والعائلة أو الحرص على صلاة العيد فضلا عن أكل الفتة بعد ذبح الأضحية، حيث إن نجوم الألعاب الشهيدة مثل غيرهم يحبون أن يفعلون طقوس خاصة فى العيد.

ويرصد ”الخليج 365” أبرز طقوس نجوم الألعاب الشهيدة فى العيد بالتقرير التالى :-

علاء أبو القاسم

يفضل علاء أبو القاسم، البطل الأوليمبى فى رياضة سلاح الشيش الحاصل على فضية أولمبياد لندن 2012، قضاء وقت الأعياد مع أسرته خاصة أنه يستغل ذلك فى حالة وجوده فى مصر نظرا لظروف البطولات، ليتناول الفتة من يد والدته خاصة أنها من أبرز الأكلات التى يفضلها اللاعب.

يحرص دائما أحمد الأحمر، نجم كرة اليد، على قضاء عيد الأضحى مع أسرته و تناول الفتة من يد والدته، إلا أنه هذا العام منشغلا بمنافسات بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر بمجمع صالات حسن مصطفى و صالة أكتوبر الدولية .

بينما محمد إيهاب، البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال الحاصل على ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بالبرازيل، يحرص فى عيد الأضحى على صلاة العيد وذبح الأضحية وتوزيعها فى مسقط رأسه بالفيوم وزيارة أقاربه.

أما أحمد صلاح نجم منتخب الكرة الطائرة والنادى الأهلى، يحرص على قضاء يوم وقفة عرفات فى بيت والدته وأسرته، ثم يصطحب أولاده إلى صلاة العيد ، مشيرا إلى أنه يقوم بذبح الأضحية فى ثان أيام العيد .

بينما عبد الرحمن عرابى بطل الملاكمة يحرص دائما فى عيد الأضحى على زيارة الأهل و الأقارب من أجل الحفاظ على صلة الرحم فى الأيام الكريمة .

أما نهلة سامح قائدة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى التى أعلنت اعتزالها مؤخرا، تحرص دائما على قضاء العيد مع العائلة، مشيرة إلى أن أكل الفتة فى عيد الأضحى مع الأسرة شيئا أساسيا بالنسبة لها.

أما شروق فؤاد صانعة ألعاب فريق الكرة الطائرة الأول بالنادى الأهلى، طقوسها فى عيد الأضحى لا تختلف كثيرا فهى تحب كثيرا قضاء وقت العيد مع أسرتها.