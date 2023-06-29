شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المنتخب الأولمبى المقبلة مع الجابون فى كأس أفريقيا تحت 23 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة البرازيلى ميكالى صفحة مباراة مالى، التى أقيمت مساء الأربعاء فى كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة أمام مالى والمقامة حالياً فى المغرب، وذلك من أجل الاستعداد لخوض ثالث مبارياته بالبطولة أمام منتخب الجابون.

ويوجد الفراعنة فى المجموعة الثانية المثيرة للجدل قبل انطلاقها، برفقة النيجر والجابون ومالى، وحرص البرازيلى ميكالى على عقد جلسات نفسية مع اللاعبين قبل انطلاق البطولة من أجل تحفيزهم، خاصة أن المباريات دائماً ما تكون صعبة على اللاعبين صغار السن فى مثل هذه البطولات، كما طالبهم بتحقيق الفوز والظهور بمستوى مميز لإرسال رسالة لباقى المنتخبات بقوة المنتخب ورغبته فى المنافسة على اللقب والتأهل للاوليمبياد.

واستبعد "كاف" منتخب الجابون وحلّت الكاميرون مكانه، قبل أن يتم التراجع عن القرار وتتأكد مشاركة الجابون فى المسابقة.

ويتأهل عن كل مجموعة صاحب أول مركزين إلى نصف النهائي، أما من يتأهل إلى أولمبياد باريس فيكون طرفا النهائى وصاحب المركز الثالث.

يلتقى منتخب مصر الأولمبى مع الجابون فى الحادية عشرة مساء السبت المقبل فى ختام دور المجموعات لكأس أفريقيا.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي القادمة أمام الجابون فى كأس أمم أفريقيا للشباب

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبى ضد الجابون فى كأس أمم أفريقيا

مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام الجابون ستنقل على قناة "beIN Sports HD 4" الناقل الحصرى للمسابقة فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

مشوار مصر فى دور المجموعات بدأ بلقاء النيجر الذى انتهى بالتعادل السلبى، ثم مالى والجابون على الترتيب

وتضم البعثة محمد بركات عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، والبرازيلى ميكالى المدير الفني ومواطنه تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس ومحمود حرب مدير المنتخب وليونياردو مدرب الأحمال وجواوى محلل الأداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي، وخالد سرحان المترجم وعمرو سلمان الإداري، وصلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي وقاسم قدري أخصائي التأهيل ومحمد احمد واحمد شوقي المدلكين، ومحمد عبد التواب المصور وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات.

وتضم القائمة فى حراسة المرمي: حمزة علاء وعلى الجابرى ومحمد سيحا، وفى الدفاع: حسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد مغربي واحمد عيد ومحمد أشرف بكري وعمر فايد وحاتم محمد سكر، وفى خط الوسط على زعزع ومحمود جهاد وأحمد عاطف قطه ومحمد شحاته واحمد فوزي واحمد كوكا ومحمد سمير وعماد ميهوب ومحمود صابر ومصطفي ميسي وابراهيم عادل، وفى الهجوم اسامة فيصل وعبد الرحمن أجويرو.

واختار الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي قائمة اللاعبين الثلاثة، المقرر انتظارهم بالقاهرة تحسبا لحدوث ظروف مفاجئة فى القائمة الأساسية التى تضم 23 لاعبا.