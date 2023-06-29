شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الطيور المهاجرة.. طريق الزمالك لتدعيم صفوفه فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلجأ مسئولو نادى الزمالك لخطة عودة اللاعبين المعارين من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروى الأول قبل انطلاق الموسم الجديد، ويمتلك الزمالك 6 لاعبين معارين وهم محمود علاء للاتحاد السكندرى، وأحمد أيمن منصور لطلائع الجيش، وحمدى علاء وأسامة فيصل للبنك الأهلى، ويوسف أوباما لفريق الحزم السعودى، وأحمد عيد المعار لفريق إنبى.

واستقر مسئولو الزمالك على عودة أربعة لاعبين حتى الوقت الحالى من الخمسة المعارين، وهم محمود علاء ويوسف أوباما وحمدى علاء، وأحمد عيد، عقب انتهاء فترة إعارتهم لأنديتهم، بنهاية الموسم الحالى.

ورحب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بعودة لاعبي الفريق المعارين لصفوف فريقه في الموسم الجديد، وخرج أسامة فيصل مهاجم الفريق الأبيض المعار لصفوف البنك الأهلي من خطة العودة للزمالك بنهاية الموسم الجاري، بسبب ارتباط اللاعب بعقد إعارة لصفوف البنك لمدة موسمين، ينتهي بنهاية الموسم المقبل، مما يجعل اللاعب خارج خطة العودة في الوقت الحالي ليستكمل عقده مع فريق البنك حتي نهاية الموسم المقبل، وتعد عودة المعارين لصفوف الزمالك في الموسم المقبل دعم لمراكزى الدفاع والوسط مما سيساهم في تقوية صفوف الفريق بعناصر خبرة مثلا محمود علاء ويوسف أوباما.

ولم يحسم مسئولو الزمالك مصير أحمد أيمن منصور المعار لطلائع الجيش، وإن كان الأقرب عودته لتدعيم دفاع الفارس الأبيض فى الموسم المقبل.