شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنع الحديث عن الصفقات الجديدة والراحلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو نادى الزمالك من الجهاز الفني واللاعبين وأعضاء اللجنة الفنية عدم الحديث عن الصفقات المنتظرة فى الموسم الجديد، وكذلك المرشحين للرحيل خلال الفترة الحالية.

جاء ذلك بعد شكوى عدد من لاعبى الفريق الحاليين من تداول أسماء لاعبين مرشحين للانضمام في نفس مراكزهم، فطالبوا بتحديد مصيرهم بالبقاء او الرحيل للخروج من حالة القلق التي يعيشونها بسبب كثرة الحديث في وسائل الإعلام عن صفقات جديدة منتظرة مما يرونه تقليل من قيمتهم في وقت يتلقون عروض جادة من اندية تريد ضمهم ولذلك تفهمت إدارة الأبيض وحذرت من خروج أى تصريحات من العاملين بالنادي عن الصفقات الجديدة والراحلين والانتظار لنهاية الموسم.

وفي نفس السياق خرج سيف فاروق جعفر لاعب الفريق من حسابات الجهاز الفني بعد أنباء عن توقيعه لصفوف فريق بيراميدز.

ويواصل الجهاز الفني في عمليات الدفع باللاعبين الصغار من فرق الشباب والناشئين بالنادى.