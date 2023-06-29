شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه أسوان اليوم فى موقعة حاسمة بصراع الهبوط بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإسماعيلى فى السابعة مساء اليوم الخميس، فريق أسوان على استاد الإسماعيلية فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث سقط الإسماعيلى أمام طلائع الجيش بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فيما تعادل أسوان مع المقاولون العرب 1 /1 في نفس الجولة.

ورصد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى 20 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب حال الفوز على أسوان، من أجل تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز وتخطى مرحلة صراع النجاة من الهبوط.

وحذر حمزة الجمل المدير الفني للدراويش، اللاعبين من انتفاضة فريق أسوان، حيث إن الفوز يؤمن الفريق فى جدول الدورى ويتأكد بقاؤه فى الموسم المقبل، كما أن أسوان يعد من المنافسين على الهروب من الهبوط وبالتالي لن تكون المباراة سهلة.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفا.

في المقابل يبحث أيمن الرمادي المدير الفني لفريق أسوان، عن تحقيق الفوز أمام الإسماعيلي للوصول إلى النقطة 35 التى تمنحه الاطمئنان لحد كبير على بقاء أسوان في بطولة الدورى، خاصة أن فرق القاع بدأت تجميع النقاط وإشعال الموقف، فيأمل فى الخروج بالنقاط الثلاث لتصحيح مسار الفريق.

ويحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة، من 31 مباراة حتى الآن، حيق فاز في 8 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 15 مباراة، سجل لاعبو تماسيح النيل 28 هدفا واستقبلت شباكهم 39 هدفا.