شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن انتصار جديد بـ"ليلة العيد" أمام البنك الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق الأهلى نظيره البنك الأهلى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى، ويسعى المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته المحلية بعد الفوز على منتخب السويس بهدف دون رد سجله حسين الشحات فى كأس مصر فى آخر ظهور.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي التركيز فى بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

وحقق الأهلى فوزاً على حرس الحدود بثلاثية دون رد في أخر ظهور بالدوري فيما تعادل البنك الاهلى مع الاتحاد السكندري سلبياً في أخر ظهور.

يتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 65 نقطة، ومازالت لديه 6 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 25 مباراة حقق الفوز فى 20 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ48 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

ويحتل البنك الأهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويحتاج النادي الأهلي للفوز في 4 مواجهات فقط من أصل 9 مباريات متبقية له في الدوري، من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة.

وتفصل 12 نقطة فقط، النادي الأهلي عن التتويج بدرع الدوري الذي غاب عن القلعة الحمراء خلال آخر موسمين، يمكن للأهلي حصدها من خلال الفوز في 4 مباريات فقط حال فوزه على البنك الاهلى وفيوتشر والاتحاد السكندري والاسماعيلى.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 48 مباراة، حقق الفوز فى 36 لقاءً، وتعادل فى 8 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 89 هدفاً وتلقت شباكهم 28، وخرج بشباك نظيفة فى 31 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين، وكأس مصر مرة ودوري الابطال الافريقى مرة.

وطالب كولر لاعبيه بمواصلة الانتصارات لحسم التتويج بالدوري بشكل رسمي ليكون مسك الختام لهذا الموسم الذى توج فيه المارد الأحمر بكل البطولات سواء كأس مصر أو السوبر المحلى أو دوري ابطال أفريقيا.

ويغيب عن الاهلى في مباراة الليلة أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولى وعمرو السولية للإصابة وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد أشرف وأيمن أشرف وأحمد كوكا وكريستو وبرونو سافيو وشادى حسين لأسباب فنية، ويستعيد المارد الأحمر جهود نجومه بيرسى تاو ومحمد عبد المنعم وعلى معلول بعد إراحتهم في مباراة الكأس.

في المقابل طالب القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني للبنك الاهلى لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجايبة أمام الاهلى الليلة لمحاولة إستغلال حالة الاجهاد التي يعانى منها لاعبيه من جراء المشاركات المحلية والافريقية.

ولم يعرف البنك الأهلي طعم الهزيمة في الدوري منذ 8 مباريات بعد هزيمته أمام الزمالك بنتيجة 1-0 يوم 9 أبريل الماضي.

ويعتمد البنك الأهلي على خبرات نجومه وخاصة الحارس محمد أبوجبل والمهاجم باسم مرسي وكريم بامبو ومحمد هلال.