شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يرفض الراحة في عيد الأضحى ويؤدي وصلة تدريبات بدنية في الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب الفراعنة، تدريباته البدنية في صالة الجيم، رافضاً الراحة في إجازة عيد الأضحى المبارك، ونشر صلاح صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال قيامه بالتدريبات.



محمد صلاح

وتصدر الدولى المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى قائمة أكثر اللاعبين ركضا فى الدورى الإنجليزى من بين نجوم الريدز فى الموسم المنقضى 2022-2023.

ووفقاً للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي فإن النجم المصري محمد صلاح تصدر قائمة أكثر اللاعبين ركضاً في الموسم الماضي بواقع 352.3 كيلو متر خلال مشاركاته في البريميرليج.

وخاض محمد صلاح مع نادي ليفربول خلال الموسم الماضي 51 مباراة استطاع خلالها تسجيل 30 هدفاً وصناعة 16 آخرين بواقع 4296 دقيقة شارك فيها بالملعب.

ونجح محمد صلاح في التواجد بالمركز الثالث بين هدافي الدوري الإنجليزي الموسم المنتهي بواقع 19 هدفاً في واحدة من أكثر المواسم صعوبة مع ليفربول في البريميرليج.

وخاض النجم المصرى محمد صلاح مشوارًا استثنائيًا مع نادى ليفربول الإنجليزى على الصعيد المحلى فى إنجلترا والأوروبى داخل القارة العجوز، بعدما انضم الدولى محمد صلاح إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، فى صيف 2017 قامًا من نادى روما الإيطالى.

لعب محمد صلاح 305 مباريات مع ليفربول بكل المسابقات منذ انضمامه فى 2017، وأحرز 186 هدفًا وصنع 79 هدفًا وسجل 4 هاتريك.