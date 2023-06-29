شكرا لقرائتكم خبر عن المصري ينهى عقدة فيوتشر بانتصارين متتاليين فى الدورى والرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى النادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي للفريق، عقدة مواجهات فريقه أمام فيوتشر، وذلك بعد الفوز على فيوتشر بهدفين نظيفين، في مباراة الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري.

وكان المصري قد تأهل إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم مؤخراً، وذلك بعد الفوز على فيوتشر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، حيث كانت المباراة قد انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

وسبق والتقى فيوتشر والمصري في 5 مواجهات سابقة، منذ صعود فيوتشر إلى الدوري الممتاز في الموسم الماضي، فاز فيوتشر في مباراتين وتعادل الفريقان في مواجهتين أيضاً، بالإضافة إلى مواجهة كأس رابطة الأندية المصرية التي جمعت الفريقين في نصف النهائي وانتهت بالتعادل السلبي قبل أن يتغلب المصري بركلات الترجيح بنتيجة 3/1.

وجاءت مواجهات الفريقين كالتالي:

الدوري

- الدور الأول موسم 2021/2022

تعادل الفريقين 1/1

- الدور الثاني موسم 2021/2022

فوز فيوتشر 1/0

- الدور الأول موسم 2022/2023

تعادل الفريقين 1/1

ـ الدور الثاني موسم 2022/2023

فوز المصري 2/0

- كأس الرابطة 2022 " دور المجموعات"

فوز فيوتشر 2/1

ـ كأس الرابطة 2023 "نصف النهائي"

فوز المصري بركلات الترجيح 3/1

ويستعد النادي المصري لمواجهة حرس الحدود في دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، والتي تجمع الفريقين في السادس من يوليو المقبل، وكان المصري قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بترول أسيوط في الدور التمهيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.