شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يطالب لاعبي المقاولون بنقاط الداخلية للعودة إلى المركز الخامس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، طالبهم خلالها بضرورة الفوز على الداخلية في اللقاء المرتقب بين الفريقين غداً الجمعة بالجولة 32 من الدوري، وذلك لاستعادة المركز الخامس الذي خطفه المصري بالفوز على فيوتشر، وحذر غريب من انتفاضة فريق الداخلية بسبب موقفه الحرج في جدول الدوري، حيث يحتل الداخلية المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 29 نقطة.
وكان المقاولون العرب قد فاز في المباراة الأولى التي جمعت الفريقين بالدور الأول من الدوري على الداخلية بهدفين مقابل هدف.
ويحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 43 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 31 مباراة، حيث فاز المقاولون في 9 مباريات وتعادل في 16 لقاء، وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكه 28.
استقر الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، على منح الفرصة للمشاركة لـ5 ناشئين على الأقل، خلال المباريات المتبقية من الدوري، من مواليد 2005، وذلك بعد التأكد من حسم الفريق للمركز الخامس فى جدول الدوري، لضمان المشاركة فى البطولة العربية.
وعن عمر فايد مدافع الفريق والمنتخب الأولمبي، أكد محمد عادل عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، أن المقاولون تلقى عرضاً من أحد الفرق الأوروبية التي تلعب في الدوريات المتوسطة لضم اللاعب، ومن المقرر أن تتم مناقشة العرض بعد انتهاء فايد من مهمته مع المنتخب الأولمبي في كأس الأمم الأفريقية.
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