شكرا لقرائتكم خبر عن البنك لايعرف الخسارة فى الدوري طوال 8 مباريات قبل مواجهة الأهلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة مهمة أمام البنك الأهلي فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى، لتعزيز صدارته في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

واسترد النادي الأهلي صدارته في الدوري الممتاز بعد فوزه الكبير بنتيجة 3 أهداف نظيفة على فريق حرس الحدود بالأسبوع الماضي، ويحتاج المارد الأحمر للمزيد من الفوز في الدوري لتعزيز صدارته.

لم يعرف البنك الأهلي طعم الهزيمة في الدوري منذ 8 مباريات بعد هزيمته أمام الزمالك بنتيجة 1-0 يوم 9 أبريل الماضي ، ويعتمد البنك الأهلي على خبرات نجومه وخاصة الحارس محمد أبوجبل والمهاجم باسم مرسي وكريم بامبو ومحمد هلال.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويحتاج النادي الاهلى والذي يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول المسابقة برصيد 65 نقطة، بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، إلى الفوز في 4 مواجهات فقط من أصل 9 مباريات متبقية له في الدوري، من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة.

وتفصل 12 نقطة فقط، النادي الأهلي عن التتويج بدرع الدوري الذى غاب عن القلعة الحمراء خلال آخر موسمين، يمكن للأهلي حصدها من خلال الفوز في 4 مباريات فقط.