شكرا لقرائتكم خبر عن حالات تأهل منتخب مصر الأولمبي لنصف نهائي بطولة أفريقيا بعد فوز النيجر على الجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد منتخب مصر الأولمبي توازنه في بطولة أفريقيا للشباب تحت 23 عاماً، المؤهلة للأولمبياد باريس 2024، وذلك بعد الفوز على منتخب مالي بهدف نظيفة أحرزه إبراهيم عادل، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء، ضمن الجولة الثانية بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما والتي تستضيفها المغرب في الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل.

كما فاز منتخب النيجر علي منتخب الجابون بهدف نظيف ليتقاسم الصدارة مع المنتخب الوطني برصيد 4 نقاط لكل منهما .

ويشارك في البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو.. والمجموعة الثانية: مصر ومالي والجابون والنيجر.

ترتيب مجموعة مصر

تقاسم المنتخب الوطني صدارة مجموعته مع منتخب النيجر، بعدما تعادل المنتخبان سلبياً في أول مباراة، قبل أن يفوز كل منهما في المباراة التالية، ليحصدا 4 نقاط، وفي المركز الثالث جاء منتخب مالي برصيد 3 نقاط، بينما تذيل منتخب الجابون المجموعة بدون نقاط، وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالي:

مصر: 4 نقاط

النيجر: 4 نقاط

مالي: 3 نقاط م

الجابون: صفر

حالات تأهل منتخب مصر

لو نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على منتخب الجابون في الجولة القادمة، سيحسم تأهله بشكل رسمي دون النظر لنتيجة المباراة الثانية "مالي والنيجر".ما في حالة تعادل منتخب مصر سلبيًا مع الجابون في الجولة الأخيرة سيكون رصيد الفراعنة 5 نقاط.

وبالتالي سينتظر نتيجة مباراة النيجر ومالي ففي حالة تعادلهما إيجابيًا سيصعد منتخبنا الوطني كمتصدر المجموعة بسبب عدم استقباله أي أهداف في البطولة عكس النيجر الذي سيحل في المرتبة الثانية وقتها برصيد 5 نقاط.

أما في حالة تعادل منتخب مصر إيجابيًا "وفاز منتخب النيجر أو تعادل سلبيًا سيصعد منتخبنا الوطني إلى نصف نهائي كأس الأمم في المركز الثاني لأن رصيده سيكون 5 نقاط ورصيد النيجر سيكون 7 في حالة الفوز، و5 في حالة التعادل السلبي ولكن سيمتاز المنتخب الجابوني وقتها باستقباله أهداف أقل من مصر.

أما في حالة خسارة منتخب مصر في الجولة القادمة من الجابون سيتحدد مصير تأهله بعد مباراة النيجر ومالي، لأنه من الممكن أن يودع الفراعنة البطولة إذا حقق منتخب مالي الفوز وجمع 6 نقاط، أما النيجر سيكون 4 نقاط نفس رصيد مصر، ولكن وقتها المنتخب الذي استقبل عدد أهداف أقل سيصعد رسميًا للدور الثاني "نصف النهائي" بسبب تعادل المنتخبين في الجولة الأولى دون أهداف.

ترتيب مجموعة المغرب

في المجموعة الأخرى، يتصدر منتخب المغرب مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل منتخب غينيا المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويليه غانا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط أيضاً، وأخيراً يأتي منتخب الكونغو بدون رصيد، وجاء ترتيب مجموعة المغرب كالتالي:

المغرب: 6 نقاط

غينيا: 3 نقاط

غانا: 3 نقاط

الكونغو: صفر

نظام التأهل

يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور قبل النهائي ويلعبان بنظام المقص حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية بالرباط بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى فى مدينة طنجة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت الرباط، ويلعب الخاسران بمدينة طنجة على المركز الثالث يوم 7 يوليو الساعة السادسة بتوقيت الرباط والثامنة بتوقيت القاهرة.

بينما يلعب الفائزان على اللقب بمدينة الرباط يوم 8 يوليو في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت الرباط.. ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

مباراة مصر والجابون

يختتم منتخب الفراعنة مشوارهم في دور المجموعات بمواجهة نظيره منتخب الجابون والذي يتذيل المجموعة بدون نقاط، ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت المقبل، على ستاد طنجة.