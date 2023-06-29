ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز وقبل مواجهات اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد الأسابيع الأخيرة من مسابقة الدوري المصري مواجهات مشتعلة وبدء لعبة الكراسي، حيث تتصارع الأندية الأخيرة علي تفادي الهبوط والبقاء في الدوري.

وأقيمت مساء أمس الأربعاء مباريات مثيرة بالجولة الـ 32، حيث حقق المصري فوزًا بثنائية نظيفة علي فيوتشر، كما حقق بيراميدز فوزكبير علي سموحة بخماسية.

ومن المنتظر أن تقام الليلة مواجهتان من العيار الثقيل، البداية بلقاء الإسماعيلي وأسوان في السابعة مساء، ثم لقاء الأهلي والبنك الأهلي في التاسعه والنصف.

جدول ترتيب الدوري المصري

خطف بيراميدزصدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت بعد فوزه أمس، ويبحث الأهلي لإستعادة الصدارة بمواجهة اليوم، وجاء جدول الترتيب كالتالي:

1- بيراميدز 67 نقطة من 31 مباراة

2- الأهلي 65 نقطة من 25 مباراة

3- فيوتشر 57 نقطة من 31 مباراة

4- الزمالك 56 نقطة من 31 مباراة

5- المصري البورسعيدي 44 نقطة من 31 مباراة

6- المقاولون العرب 43 نقطة من 31 مباراة

7- فاركو 41 نقطة من 31 مباراة

8- الاتحاد السكندري 41 نقطة من 30 مباراة

9- إنبي 39 نقطة من 31 مباراة

10- سموحة 36 نقطة من 32 مباراة

11- البنك الأهلي 35 نقطة من 31 مباراة

12- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة من 31 مباراة

13- الإسماعيلي 33 نقطة من 30 مباراة

14- طلائع الجيش 32 نقطة من 31 مباراة

15- أسوان 32 نقطة من 31 مباراة

16- غزل المحلة 32 نقطة من 32 مباراة

17- الداخلية 29 نقطة من 31 مباراة

18- حرس الحدود 20 نقطة من 31 مباراة

وضمن فريق حرس الحدود هبوطه رسميًا للدرجة الثانية من الجولة الماضية بعد الهزيمة من الأهلي، ويتبقي فريقين لم يتحدد هبوطهم حتي الأن.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام البنك الأهلي رافعًا شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة بهدف استعادة صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من فريق بيراميدز.

بينما يبحث فريق البنك الأهلي عن مواصلة عروضه الجيدة والقوية في بطولة الدوري هذا الموسم والخروج بنتيجة إيجابية من أمام العملاق الأحمر للحفاظ على تواجده في المنطقة الدافئة بجدول الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة بفارق نقطتين عن فريق بيراميدز المتصدر بـ67 نقطة، ويتبقى للمارد الأحمر 5 مؤجلات بعد خوض مواجهة اليوم.