الليلة.. الأهلي يواجه البنك الأهلي في مهمة استعادة صدارة الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الأهلي مباراة مهمة وقوية ضد البنك الأهلي والتي ستجمع الفريقين مساء اليوم الخميس الموافق 29 يونيو 2023 على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر وعينه على النقاط الثلاثة من أجل استعادة صدارته لجدول ترتيب الدوري من فريق بيراميدز، مع تبقي 5 مواجهات مؤجلة له.

بينما يبحث فريق البنك الأهلي عن مواصلة عروضه الجيدة والقوية في بطولة الدوري هذا الموسم والخروج بنتيجة إيجابية من أمام العملاق الأحمر للحفاظ على تواجده في المنطقة الدافئة بجدول الدوري.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة والنصف بتوقيت أبوظبي، الثامنة والنصف بتوقيت السودان.

وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الحاصلة على حقوق بث بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

الإسماعيلي ضد أسوان ..

وعلى الجانب الآخر يستقبل فريق الدراويش ضيفه أسوان على ملعب استاد الإسماعيلية في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما بالسابعة مساء اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.