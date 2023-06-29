ترتيب مجموعة منتخب مصر الأولمبي بعد ختام الجولة الثانية

ياسر رشاد - القاهرة - أختتمت مساء أمس الأربعاء، منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتي تحتضنها المغرب حتي السابع من شهر يوليو المقبل.

وشهد أمس الأربعاء، إٌقامة مباراتي مصر ضد مالي والنيجر أمام الجابون في المجموعة الثانية، وتمكن منتخب مصر الأولمبي من تحقيق فوزًا هامًا علي نظيره مالي بهدف نظيف، ليحقق فوزه الأول في المجموعة، بعد تعادله في الجولة الأولي أمام النيجر.

كما فاز منتخب النيجر علي نظيره الجابون لفشل الأخير في تحقيق أي فوز حتي الأن بالبطولة.

وجاء ترتيب مجموعة المنتخب الأولمبي بعد مباريات الأمس كالتالي:

المركز الأول- مصر، 4 نقاط، مباراتان.

المركز الثاني - النيجر ، 4 نقاط، مباراتان.

المركز الثالث - مالي ، 3 نقاط، مباراتان.

المركز الرابع - الجابون، بدون نقاط، مباراتان.

نظام بطولة أمم أفريقيا للشباب

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو.. والمجموعة الثانية: مصر ومالي والجابون والنيجر.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور قبل النهائي ويلعبان بنظام المقص حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية بالرباط بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى فى مدينة طنجا فى تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت الرباط، ويلعب الخاسران بمدينة طنجة على المركز الثالث يوم 7 يوليو الساعة السادسة بتوقيت الرباط والثامنة بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب مصر لمباراة مالي

حراسة المرمى: حمزه علاء - علي الجابرى - محمد سيحا.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد مغربي - أحمد عيد - محمد أشرف بكري - عمر فايد - حاتم محمد سكر.

خط الوسط: علي زعزع - محمود جهاد - أحمد عاطف قطه - محمد شحاته - أحمد فوزي - أحمد كوكا - محمد سمير - عماد ميهوب - محمود صابر - مصطفى سعد ميسي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: أسامة فيصل - عبد الرحمن أجويرو.

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