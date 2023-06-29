موعد مباراة منتخب مصر الأولمبى والجابون المقبلة في أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة مدربه البرازيلي روجيرو ميكالي لخوض المواجهة الأخيرة بالمجموعة الثانية أمام منتخب الجابون، بتصفيات أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبى والجابون المقبلة والقناة الناقلة

يلتقى منتخب مصر الأولمبى مع الجابون يوم السبت المقبل الموافق 1 يوليو، فى الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة، فى ختام دور المجموعات لكأس أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبى ضد الجابون فى كأس أمم أفريقيا

مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام الجابون ستنقل على قناة "beIN Sports HD 4" الناقل الحصرى للمسابقة فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وشهد أمس الأربعاء، إٌقامة مباراتي مصر ضد مالي والنيجر أمام الجابون في المجموعة الثانية، وتمكن منتخب مصر الأولمبي من تحقيق فوزًا هامًا علي نظيره مالي بهدف نظيف، ليحقق فوزه الأول في المجموعة، بعد تعادله في الجولة الأولي أمام النيجر.

كما فاز منتخب النيجر علي نظيره الجابون لفشل الأخير في تحقيق أي فوز حتي الأن بالبطولة.

نظام بطولة أمم أفريقيا للشباب

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو.. والمجموعة الثانية: مصر ومالي والجابون والنيجر.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور قبل النهائي ويلعبان بنظام المقص حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية بالرباط بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى فى مدينة طنجا فى تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت الرباط، ويلعب الخاسران بمدينة طنجة على المركز الثالث يوم 7 يوليو الساعة السادسة بتوقيت الرباط والثامنة بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب مصر الأولمبي في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

تضم القائمة 23 لاعبا هم: حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد ،حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، أحمد سيد عبد النبي ، محمد سمير، إبراهيم عادل، محمود صابر ،عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد، محمد شحاتة، محمود جهاد ،علي زعزع، أحمد فوزي، أحمد عاطف، عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل.