اليوم.. صراع الهروب من القاع يشعل مباراة الإسماعيلي وأسوان في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار محبي كرة القدم المصرية إلى ملعب استاد الإسماعيلية من أجل متابعة المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الإسماعيلي وأسوان في واحدة من أقوى مباريات الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة اليوم جانبًا من القوة والندية بين الفريقين حيث يخوض كل منهما المواجهة رافعًا شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة من أجل الابتعاد عن قاع جدول ترتيب الدوري والهروب من شبح الهبوط.

ويتواجد فريق الإسماعيلي في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بفارق الأهداف عن فريق سيراميكا كليوباترا الذي يحتل المركز الـ12 بنفس رصيد النقاط.

بينما يتواجد فريق أسوان في المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن غزل المحلة وطلائع الجيش اللذان يتواجدان في المركزين الـ14 والـ15 بنفي رصيد النقاط.

موعد مباراة الإسماعيلي وأسوان والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء مباراة الإسماعيلي وأسوان في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 8:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت الخرطوم.

وستذاع مباراة أسوان ضد الإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق نقل الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

الأهلي في صدام قوي مع البنك الأهلي

وعلى الجانب الأخر يستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام البنك الأهلي رافعًا شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة بهدف استعادة صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من فريق بيراميدز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة والنصف بتوقيت أبو ظبي، الثامنة والنصف بتوقيت السودان.