كولر ينتظر رقمًا قياسيًا جديدًا مع الأهلي أمام البنك الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يأمل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحقيق انجازا جديدا مع المارد الأحمر الليلة عندما يلعب أمام البنك الاهلى ببطولة الدوري العام المصري لكرة القدم.

كولر يبحث عن انجاز جديد مع الاهلي

ويسعى كولر الى تحقيق انتصاره رقم 39 منذ تولى القيادة الفنية لأبناء القلعة الحمراء، حيث حقق العديد من الارقام القياسية بتحقيقة لبطولات محلية او افريقية او استكمال مبارياته دون تلقيه اى هزيمة بالدورى المصري حتى الان.

وتقام مباراة المارد الاحمر والبنك الاهلي الليلة على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

ويبحث الاهلى بقيادة مارسيل كولر عن الانتصار رقم 39 أمام البنك الأهلى خلال الـ49 مباراة التى قاد فيها الشياطين الحمر بجميع البطولات حيث فاز في 38 مباراة وتعادل في سبع مباريات، وخسر في أربع مباريات بواقع 25 مباراة بالدوري الممتاز، و14 مباراة ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراتين في كأس السوبر المحلي، وأربع مباريات في كأس مصر وأربع مباريات في بطولة كأس العالم للأندية.

وتقام اليوم الخميس الموافق 29 يونيو 2023، مباريات الجولة الـ 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم فيشهد لقاء الإسماعيلي ونظيره أسوان، بالاضافة الى مواجهة الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي.

ويدير مباراة الأهلي والبنك الأهلي تحكيمياً محمد الحنفي حكماً للساحة ويعاونه ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال ومحمد فاروق كمساعدين وجلال أحمد الحكم الرابع.

كما يضم طاقم التحكيم كلا من سيد شعبان وشهاب راشد على تقنية الفار.

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 67 نقطة من 31 مباراة

2- الأهلي 65 نقطة من 25 مباراة

3- فيوتشر 57 نقطة من 31 مباراة

4- الزمالك 56 نقطة من 31 مباراة

5- المصري البورسعيدي 44 نقطة من 31 مباراة

6- المقاولون العرب 43 نقطة من 31 مباراة

7- فاركو 41 نقطة من 31 مباراة

8- الاتحاد السكندري 41 نقطة من 30 مباراة

9- إنبي 39 نقطة من 31 مباراة

10- سموحة 36 نقطة من 32 مباراة

11- البنك الأهلي 35 نقطة من 31 مباراة

12- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة من 31 مباراة

13- الإسماعيلي 33 نقطة من 30 مباراة

14- طلائع الجيش 32 نقطة من 31 مباراة

15- أسوان 32 نقطة من 31 مباراة

16- غزل المحلة 32 نقطة من 32 مباراة

17- الداخلية 29 نقطة من 31 مباراة

18- حرس الحدود 20 نقطة من 31 مباراة