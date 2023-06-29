شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمد الحنفى قبل مواجهة البنك الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع البنك الأهلى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى، ونلقى الضوء فى التقرير التإلى على أهم المعلومات عن المباراة.

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم محمد الحنفى لإدارة مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الأسبوع الـ32 بالدورى، بينما يدير أمين عمر مباراة الإسماعيلى وأسوان.

وأدار الحكم محمد الحنفى 34 مباراة للنادى الأهلى قبل مواجهة المقأولون اليوم، حقق الأحمر ألفوز فى 23 مباراة وخسر 4 وتعادل فى 7 مواجهات، وأشهر البطاقة الصفراء للاعبى الأحمر فى 46 مناسبة وكارت أحمر وأحد واحتسب 10 ركلات جزاء للأهلى.

ترتيب الأهلى فى جدول الدورى

يتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدورى برصيد 65 نقطة، ومازالت لديه 6 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 25 مباراة حقق ألفوز فى 20 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ48 هدفا ، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

ترتيب البنك الاهلى فى الدوري

ويحتل البنك الأهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق ألفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبيه 34 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم محمد الحنفى لإدارة مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الأسبوع الـ32 بالدورى غدا، بينما يدير أمين عمر مباراة الإسماعيلى وأسوان.