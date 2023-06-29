شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى عبد الرازق يكافئ لاعبى المصرى بعد الفوز على فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام، وذلك بعد الفوز على فيوتشر بهدفين نظيفين، في مباراة الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى، ومن المقرر أن يعود الفريق إلى استئناف تدريباته الأحد، في معسكره ببورسعيد.

ويستعد النادي المصري لمواجهة حرس الحدود في دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، والتي تجمع الفريقين في السادس من يوليو المقبل، وكان المصري قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بترول أسيوط في الدور التمهيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.

وكان المصري قد تأهل إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم مؤخراً، وذلك بعد الفوز على فيوتشر بركلات الترجيح بنتيجة 3/1، حيث كانت المباراة قد انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.