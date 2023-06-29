شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تهنئ بيراميدز بعد ضمان اللعب فى دورى أبطال أفريقيا للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية لكرة القدم، تهنئة خاصة لفريق بيراميدز، وذلك بعدما ضمن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز في اللقاء الماضي بالدوري على سموحة، وكتب حساب رابطة الأندية عبر تويتر: ‏بعد الفوز على سموحة، بيراميدز يضمن المشاركة الأولى في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023/24.

ويتصدر بيراميدز جدول مسابقة الدوري العام مؤقتاً برصيد 67 نقطة، وذلك في انتظار خوض النادي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة لمبارياته المؤجلة، وضمن الفريق السماوي المشاركة في دوري الأبطال بعد وصول فارق النقاط بينه وبين فيوتشر أقرب ملاحقيه إلى 10 نقاط كاملة.



رابطة الأندية

من ناحية أخرى، اختير بلاتي توريه لاعب وسط فريق نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سموحة بالدوري الممتاز والتى انتهت لصالح الفريق السماوى 5 / 2، ضمن فعاليات الجولة الـ32 للدورى الممتاز.

وقدم اللاعب مباراة رائعة وقاد بيراميدز لتحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط التي رفعت رصيد الفريق إلى 67 نقطة في قمة ترتيب جدول الدوري.

تقدم أحمد حكم لسموحة في الدقيقة 28، وأضاف زميله صديق أيبولا الهدف الثانى في الدقيقة 30، وفى الدقيقة 34 أحرز الجنوب أفريقى فخر لاكاى الهدف الأول لبيراميدز، وفى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع نجح إسلام عيسى صانع ألعاب الفريق فى إدراك هدف التعادل لفريقه لتصبح النتيجة التعادل بهدفين لمثليهما.