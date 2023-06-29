شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على البنك في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأهلي يواجه البنك الأهلي، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر البطولة المحلية فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس.

ويسعى الأهلى لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على منتخب السويس بدور الـ 32 لبطولة كأس مصر باستاد القاهرة الدولى بهدف دون رد سجله حسين الشحات ليصعد لدور الستة عشر ويلاقى الداخلية.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي التركيز فى بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 29.55 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لفريق البنك الاهلى 7.75 مليون يورو.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



