شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون ينهي استعداداته لمواجهة الداخلية فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الخميس فريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، استعداداته لمواجهة نظيره الداخلية، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء غداً الجمعة، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين على ستاد المقاولون العرب.

وكان المقاولون العرب قد فاز في المباراة الأولى التي جمعت الفريقين بالدور الأول من الدوري على الداخلية بهدفين مقابل هدف.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 43 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 31 مباراة، حيث فاز المقاولون في 9 مباريات وتعادل في 16 لقاء، وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكه 28.