شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات تفصل الأهلى عن التتويج بالدورى رسمياً بعد غياب موسمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق الاهلى نظيره البنك الاهلى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري، ويسعى المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته المحلية بعد الفوز على منتخب السويس بهدف دون رد سجله حسين الشحات في كأس مصر بأخر ظهور.
ويرغب الجهاز الفني للأهلي التركيز فى بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.
ويحتاج النادي الأهلي للفوز في 4 مواجهات فقط من أصل 9 مباريات متبقية له في الدوري، من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة.
وتفصل 12 نقطة فقط، النادي الأهلي عن التتويج بدرع الدوري الذي غاب عن القلعة الحمراء خلال آخر موسمين، يمكن للأهلي حصدها من خلال الفوز في 4 مباريات فقط.
وجاءت المباريات الأربعة المرتقبة للأهلي في الدوري كالتالي:
ـ الأهلي والبنك الأهلي الليلة
ـ الأهلي وفيوتشر: 2 يوليو
ـ الأهلي والإسماعيلي: 5 يوليو
ـ الأهلي والاتحاد: 8 يوليو
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