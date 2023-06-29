شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات تفصل الأهلى عن التتويج بالدورى رسمياً بعد غياب موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق الاهلى نظيره البنك الاهلى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري، ويسعى المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته المحلية بعد الفوز على منتخب السويس بهدف دون رد سجله حسين الشحات في كأس مصر بأخر ظهور.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي التركيز فى بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويحتاج النادي الأهلي للفوز في 4 مواجهات فقط من أصل 9 مباريات متبقية له في الدوري، من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة.