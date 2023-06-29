الأرجنتين تحتفظ بالصدارة.. وتراجع المغرب في تصنيف الفيفا

المنامة - ياسر ابراهيم - احتفظ منتخب الأرجنتين، بطل مونديال 2022، بصدارة التصنيف العالمي الشهري، الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويسيطر راقصو التانجو على صدارة التصنيف للشهر الثالث على التوالي، ثم تأتي فرنسا والبرازيل، في المركزين الثاني والثالث.

وقفز منتخب إنجلترا للمركز الرابع، بينما تراجعت بلجيكا للمركز الخامس، ثم كرواتيا (السادس)، هولندا (السابع).

في المقابل، احتفظت منتخبات إيطاليا والبرتغال وإسبانيا بالمراكز الثامن والتاسع والعاشر على التوالي.

وأشار (فيفا) في بيانه إلى أن منتخب موريتانيا، كان من ضمن القفزات البارزة في تصنيف الشهر الجاري، حيث تقدم 6 خطوات ووصل للمركز 99، ليتواجد مجددا في قائمة أول 100 منتخب.

أما على مستوى أفضل 5 تصنيفات عربية، فقد تمسك منتخبا المغرب وتونس بالمركزين الأول والثاني، رغم تراجعهما للمركزين (13) و(31) عالميا، بينما تقدمت الجزائر ومصر والسعودية للمراكز (33) و(34) و(53) عالميا.

وكان منتخب المغرب يحتل المركز الـ11 في تصنيف شهر أبريل/نيسان الماضي، لكنه تراجع مركزين لحساب الولايات المتحدة الأمريكية (11) وسويسرا (12).

وعلى مستوى أفضل 5 منتخبات أفريقية في التصنيف، يأتي منتخب المغرب في الصدارة بالمركز (13)، خلفه السنغال (18)، تونس (31)، الجزائر (33)، ومصر (34).

أما على المستوى الآسيوي، فيتصدر منتخب اليابان التصنيف بتواجده في المركز الـ(20) خلفه إيران (22)، أستراليا (27)، كوريا الجنوبية (28)، والسعودية (53).

كما تتواجد منتخبات عربية أخرى ضمن الـ 100 الأوائل، وهي قطر (58)، العراق (70)، الإمارات (72)، عمان (73)، والأردن (82)، البحرين (86)، سوريا (94)، وفلسطين (96).

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