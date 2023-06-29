لماذا رفض مورينيو عرضًا مغريًا من الهلال السعودي؟

المنامة - ياسر ابراهيم - رفض جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، عرضا مغريا لقيادة الهلال السعودي في الموسم المقبل.

وكشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات الأوروبية عبر حسابه على "تويتر"، أن مورينيو تلقى عرضا من الهلال بداية الشهر الجاري قبل أن يتفاوض النادي السعودي مع ماسيميليانو أليجري.

وأشار إلى أن إدارة الهلال عرضت راتبا سنويا على مورينيو قيمته 30 مليون يورو صافية.

إلا أن المدرب البرتغالي، رفض العرض، بداعي تركيزه فقط على إدارة المشروع الرياضي في روما.

وينتهي تعاقد جوزيه مورينيو مع نادي العاصمة الإيطالية بنهاية الموسم المقبل في 2024، علما بأنه قاد الفريق للفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في 2022.

وكاد مورينيو أن يهدي ذئاب روما، لقبا أوروبيا ثانيا، إلا أنه خسر نهائي (يوروبا ليج) هذا العام أمام إشبيلية الإسباني.

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