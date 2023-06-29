المصري البورسعيدي يمنح لاعبيه راحه سلبية بعد تخطي عقبة فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - الخميس 29/يونيو/2023 - 04:04 م 6/29/2023 4:04:32 PM

المصري البورسعيدي

النادي المصري يقرر صرف مكافأة إجادة للاعبي الفريق الأول تحت قيادة ميمي عبد الرازق المدير الفني بجانب راحة ثلاثة ايام من التدريبات، عقب التغلب على فيوتشر، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التى جمعتهما بالجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

تأهل المصري البورسعيدي على حساب فيوتشر بكأس الرابطة

وتأهل المصري البورسعيدي إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية بعد الفوز على فيوتشر بركلات الجزاء بنتيجة ثلاثة ضربات مقابل ضربة واحدة بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.

وأصدر النادي المصري البورسعيدي، برئاسة كامل أبوعلي، العديد من القرارات بشأن قطاع الناشئين بالنادي، التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

جاء بيان المصري البورسعيدي كالآتي:

في إطار حرص مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، على الارتقاء بقطاع الناشئين بالنادي، وبعد دراسة متأنية ومستفيضة تهدف لإعادة تنظيم القطاع ودعمه ماليًا وإداريًا وفنيًا، فقد تقرر ما يلي:

أولًا: الفصل التام بين قطاع البراعم وقطاع الناشئين بفرقه المشاركة فى مسابقات الاتحاد الرسمية، على أن يكون لكل قطاع مدير مسئول ومستقل، ويتقدم كل مدير على حِدة بتصور عن الجهاز المعاون من مدربين وإداريين وفقًا للسيرة الذاتية لكل مدرب.

ثانيًا: الاعتماد الكامل على المدربين من أبناء بورسعيد، بعيدًا عن المدربين المغتربين حتى يتم ضمان تواجدهم الدائم لمتابعة أحوال فرقهم.

ثالثًا: ضم اللاعبين المغتربين يكون للعناصر

المتميزة فقط، التى تبشر بلاعبين يستحقون الاهتمام والرعاية، وفيما دون ذلك، يكون التركيز على اللاعبين من أبناء بورسعيد هو الشغل الشاغل للمسئولين عن القطاع.

رابعًا: سيتم الاستعانة بلجنة تضم كفاءات رياضية كبيرة لعمل المتابعة والإشراف الإدارى، ومعاونة مسئولي كلا القطاعين على تدبير احتياجاتهم وحل مشاكلهم وتذليل الصعوبات معهم وكذا التواصل مع أعضاء مجلس الإدارة المفوضين بالمتابعة.

ويؤكد مجلس إدارة النادي المصري، أن إعادة الانضباط والتنظيم المحترف لهذا القطاع سيكون من شأنه إفراز عناصر واعدة ستكون ذخيرة لدعم الفريق الأول بإذن الله.