الأحمر يتفوق في تاريخ مواجهات الأهلي والبنك قبل صدام اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة قوية تجمع بين فريقي الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر ونظيره البنك الأهلي بقيادة بابا فاسيلو.

ويلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري المصري، ويحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

تاريخ مواجهات الأهلي والبنك

منذ صعود البنك الأهلي لدوري الأضواء، التقى الفريقان من قبل في فى 6 لقاءات، حقق النادي الأهلي الفوز في مباراتين فيما تعادل الفريقين في 4 لقاءات ، سجل الاهلى 4 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

وكانت أول مباراة بين الأهلى والبنك انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين فى الدورى فيما انتهى أخر لقاء جمع الفريقين بفوز الاهلى بهدف دون رد سجله محمد شريف فى الدور الاول لدوري هذا الموسم.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي اليوم :

من المنتظر أن يدفع كولر باللاعبين الأساسين في مباراة اليوم ليكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول.

الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو - أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمود كهربا

ويبحث فريق البنك الأهلي عن مواصلة عروضه الجيدة والقوية في بطولة الدوري هذا الموسم والخروج بنتيجة إيجابية من أمام العملاق الأحمر للحفاظ على تواجده في المنطقة الدافئة بجدول الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة بفارق نقطتين عن فريق بيراميدز المتصدر بـ67 نقطة، ويتبقى للمارد الأحمر 5 مؤجلات بعد خوض مواجهة اليوم.

بينما يخوض فريق البنك الأهلي المباراة وهو في المركز الحادي عشر بجدول الدوري برصيد 35 نقطة، حصدها من 31 مباراة، بواقع 8 انتصارات و11 تعادل و12 هزيمة.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة والنصف بتوقيت أبو ظبي، الثامنة والنصف بتوقيت السودان.

وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الحاصلة على حقوق بث بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

محمد الحنفي حكماً لمباراة الأهلي والبنك الأهلي

وأسندت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة مهمة إدارة مباراة الأهلي والبنك الأهلي إلى الحكم محمد الحنفي حكماً للساحة ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال ومحمد فاروق كمساعدين وجلال أحمد الحكم الرابع.

كما يضم طاقم التحكيم كلا من سيد شعبان وشهاب راشد على تقنية الفار.